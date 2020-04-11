Количество выздоровевших от коронавируса в регионе выросло до 16

По состоянию на субботу, 11 апреля, в Калининградской области выздоровело 16 пациентов, у которых был выявлен коронавирус. Днём ранее этот показатель составлял 12.
Как сообщили «Новому Калининграду» в региональном оперштабе, в области обследовано на COVID-19 7033 человека. Под медицинским наблюдением находятся 473 жителя, в том числе 26 — в специальном учреждении «Паруса надежды».Ранее стало известно, что в Калининградской области выявили три новых случая заражения коронавирусом. На 11 апреля количество инфицированных в регионе составляет 65.
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