В Москве за день оштрафовали 1358 человек за нарушение социальной дистанции

В Москве сотрудники полиции в субботу, 11 апреля, составили 1358 протоколов за нарушение правил социальной дистанции (ст. 3.18.1 КоАП). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.



«Нарушители, которым были выписаны штрафы, собирались в группы или находились на улице без конкретной причины, установленной указом мэра столицы (поход в магазин, аптеку, поликлинику, прогулка с собакой, вынос мусора)», — пишет издание.

В Москве действует режим самоизоляции, который обязывает жителей столицы соблюдать социальную дистанцию и выходить на улицу только в исключительных случаях. На предстоящей неделе в Москве и Подмосковье начнет действовать пропускная система для передвижения на транспорте. Ходить пешком внутри района можно будет без пропусков.

Как ранее писал «Новый Калининград», в Москве начали штрафовать магазины за отсутствие социальной разметки. За подобное нарушение уже оштрафованы 18 объектов розничной торговли. На них составлены административные протоколы.