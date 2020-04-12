В Москве скончались еще 10 человек с коронавирусом, одному из них было 39 лет

В Москве скончались еще 10 человек с коронавирусом, одному из них было 39 лет
Виталий Невар / Новый Калининрад
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В Москве скончались 10 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Об этом вечером в воскресенье, 12 апреля, сообщает оперштаб Москвы.

Среди умерших — пациенты от 39 до 80 лет. Отмечается, что скончавшийся 39-летний мужчина страдал гипертонией. Все пациенты имели сопутствующие заболевания, в частности, сердечно-сосудистые. Среди них — кардиомиопатия, последствия инфаркта, атеросклероз.

По состоянию на утро воскресенья в России умерли 130 человек, инфицированных новой коронавирусной инфекцией, 15,7 тыс. заразились.

В Калининградской области — 65 заболевших.


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