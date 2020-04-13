Путин о коронавирусе: «Ситуация лучше не становится»

Президент РФ Владимир Путин потребовал от федерального правительства регулярно обновлять прогноз по распространению коронавируса и учитывать все сценарии развития ситуации. Об этом глава страны заявил во время онлайн-конференции с членами кабмина в понедельник, 13 апреля. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«Для того чтобы и дальше действовать на упреждение, а нам, несмотря на то, что ситуация лучше не становится, всё-таки пока удаётся действовать именно таким образом, нам нужен объективный прогноз, — приводятся слова Путина. — И не только среднесрочный или долгосрочный, но и на периоды ближайших трех, семи и десяти дней. Я прошу Правительство вести и постоянно обновлять такой прогноз, исходя из реально складывающейся обстановки. И прошу докладывать мне об этом ежесуточно».

Президент уверен, что необходимо учитывать все сценарии развития, «даже самые сложные и экстраординарные». Это нужно для того, чтобы «гибко, оперативно корректировать стратегию и тактику» действий.

Путин также признал, что в Москве и ряде других регионов медики работают в «режиме крайне высокой напряжённости и нагрузки». Чиновник попросил доложить о формировании дополнительных медицинских бригад.

«Если потребуется», можно подключить военных, «которые работают достаточно эффективно за границей», добавил Путин.