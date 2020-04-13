Лидером по числу нарушений режима самоизоляции в выходные стал Балтийск

Лидером по числу нарушений режима самоизоляции в выходные стал Балтийск
Виталий Невар / Новый Калининград
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За минувшие выходные в Калининградской области за нарушение режима самоизоляции к ответственности привлекли 125 человек. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник, 13 апреля, сообщили в оперативном штабе по контролю за коронавирусной инфекцией.

В субботу протоколы составили в отношении 76 человек, в воскресение −49. Лидером по количеству нарушений самоизоляции стал Балтийск — 24 случая. Следом идёт Ленинградский район Калининграда с 22 случаями.

Всего с начала введения режима самоизоляции в регионе было составлено 181 протокола:

— 139 — по статье 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия);

— 42 — по статье 19.4 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор);

— 33 — по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции);

— 2 — по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

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