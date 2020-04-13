Областные власти пока не успели разработать форму справок для посещения работы

Областные власти пока не успели разработать форму справок для посещения работы
Новый Калининград
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Правительство Калининградской области пока не успело разработать форму справки с места работы, которая должна быть основанием для непривлечения к ответственности за нарушение режима самоизоляции. Проект указа дорабатывается и форма справки вступит в действие не раньше второй половины недели. Об этом сообщил глава пресс-служба областного правительства Дмитрий Лысков.

«В настоящее время ведется доработка указа губернатора региона, который определит этот порядок и форму подтверждающего документа. Раньше второй половины этой недели эта мера не вступит в действие. Продление режима самоизоляции будет решаться на очередном заседании регионального оперативного штаба по контролю распространения новой коронавирусной инфекции. Просим всех жителей Калининградской области не нарушать „режим самоизолоции“ и без крайней необходимости не покидать своих домов», — отметил Лысков.

С начала этой недели областные власти разрешили работать многим промышленным предприятиям и увеличили количество общественного транспорта на линии. В связи с увеличением количества граждан на улицах города, власти планировали отличать следующих на работу и обратно от нарушителей самоизоляции с помощью предъявления справок.



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