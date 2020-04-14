Роспотребнадзор дал рекомендации по питанию на самоизоляции

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Роспотребнадзор во вторник опубликовал на своем сайте рекомендации по рациону для людей, находящихся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

Рекомендации составлены Федеральным исследовательским центром питания, биотехнологии и безопасности пищи. Специалисты рекомендуют включать в меню больше витаминов и продуктов с пониженной калорийностью, ограничить употребление жиров, сахара, газированных и сокосодержащих напитков, мучных изделий, а также продукции из переработанного мяса. Питаться необходимо чаще и малыми порциями. Для этого следует распределить ежедневное меню на три основных приема пищи и один-два перекуса.



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