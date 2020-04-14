В оперштабе рассказали подробности по новым случаям коронавируса

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У двоих из пяти новых заболевших коронавирусом в регионе инфекция выявлена при обращении за медицинской помощью, диагностирована пневмония. У троих инфицирование выявлено при активном обследовании. Такие данные по новым случаям заболевания приводит региональный оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар. Определён круг контактных лиц, проводится их обследование в условиях изоляции по месту жительства.

Всего в Калининградской области по данным на 14 апреля выявлено 79 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 24 человека выздоровели, один умер.

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