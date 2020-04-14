В Калининграде за 5 дней выдали школьникам почти 8,5 тыс. продуктовых наборов

Власти областного центра завершили выдачу первой партии продуктовых наборов для школьников. Она проходила с 6 по 10 апреля, сообщила во вторник на оперативном совещании, которое прошло в режиме видеоконференции в мэрии, глава управления образования Татьяна Петухова, передает корреспондент «Нового Калининграда».



Сухпайки выдавались школьникам, которые уже имели право на бесплатное питание и пользовались им в школах. Всего таких в Калининграде 8610 человек, но родители 207 учеников получать проднаборы по разным причинам отказались, отметила Татьяна Петухова. Набры выдавались вне зданий школ с соблюдением всех санитарно-эпиемиологических мер, добавила она.

В набор входит 12 продуктов: гречневая крупа, яблоки, мука высшего сорта, растительное масло, макаронные изделия, йогурт, чай, сгущенное молоко, печенье, вафли, шоколадный батончик, сок.