Медцентр Минобороны в Калининграде строится круглосуточно (видео)

Многофункциональный медицинский центр Минобороны в Калининграде строится круглосуточно, сообщает пресс-служба Балтфлота. Медцентр на 100 мест должен быть сдан к концу апреля.



«Сейчас военными строителями уже практически полностью возведен и облицован специальными панелями каркас здания, где в настоящее время начались внутренние работы по монтажу вентиляционной системы, перегородок внутренних помещений, завершается монтаж инженерных сетей, снаружи проводятся бетонирование галерей и облагораживание прилегающей территории», — поясняется в сообщении.

Общая площадь строящегося комплекса с инфраструктурой составляет более 17 тыс. квадратных метров. В настоящее время на объекте задействованы около 500 строителей и 100 единиц различной строительной техники.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил военным в рамках борьбы с коронавирусом построить в сжатые сроки 16 многофункциональных медицинских центров. Первые восемь объектов должны завершить до 30 апреля, остальные, в их числе — модульный корпус в Калининграде, — до 15 мая. Правительство РФ выделило на эти цели почти 8,8 млрд рублей из резервного фонда.