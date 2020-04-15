Двое из пяти заболевших калининградцев заразились в госпитале Савулькина

У двоих заболевших коронавирусом жителей региона инфекция обнаружена в стационаре, куда они были госпитализированы с признаками ОРВИ. Источник заражения остальных трех понятен. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в среду, 15 апреля, сообщили в региональном штабе по контролю за инфекцией.

Два новых случая обнаружили в очаге в военном госпитале им. Савулькина, где умер 70-летний мужчина. Еще один у калининградца, который на работе контактировал с ранее заболевшим.

Организовано проведение эпидемиологического расследования, определяется круг контактных, назначено их обследование в условиях изоляции по месту жительства в соответствии с установленным порядком.

В среду, 15 апреля, стало известно о 5 новых случаев заражения, количество случаев в регионе достигло 84.