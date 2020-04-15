У пациента Гурьевской ЦРБ нашли коронавирус

У пациента Гурьевской ЦРБ обнаружили коронавирус. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в среду, 15 апреля, сообщили в региональном штабе по контролю за инфекцией.

«Человек, у которого выявлена коронавирусная инфекция, с самого начала находился в изоляторе, т.к. поступил в больницу с пневмонией», — отметили в штабе.

Больница не закрыта, там должны быть проведены дезинфекционные мероприятия, больных с пневмониями перенаправляют в учреждения в Светлом и Полесске.

Всего за минувшие сутки было выявлено 5 новых случаев коронавируса в регионе.