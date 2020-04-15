Экологи: в Гвардейском районе загорелась свалка в пос. Ельняки (фото) (видео)

В Гвардейском районе загорелся полигон твердых коммунальных отходов «Ельняки», расположенный у одноименного поселка. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в региональной общественной организации «Зеленый фонд».



Возгорание было зафиксировано в среду в 11:30. На месте работает экскаватор, который пытается устранить очаг возгорания. Об инциденте проинформированы оперативные службы и Росприроднадзор.

На днях активисты направили обращения в Росреестр и Россельхознадзор — по их данным, площадь свалки расширилась, выйдя за границы отведенного участка. Полигон эксплуатирует МУП «Радуга» Гвардейского городского округа.

«Возгорания на объектах размещения отходов всегда свидетельствуют о нарушении противопожарных правил, а также отсутствием надлежащего контроля. При возгорании в атмосферный воздух происходит сверхнормативный выброс загрязняющих веществ, что должно фиксироваться и учитываться при внесении платы за негативное воздействие на окружающую среду. Объекты, подобные „Ельянкам“, представляют собой серьезную угрозу состоянию окружающей среды, должны быть закрыты и рекультивированы», — заявл руководитель «Зеленого фонда» Олег Иванов.

«Новый Калининград» попросил прокомментировать ситуацию администрацию Гвардейского городского округа, комментарий пообещали предоставить позднее.

Фото, видео — «Зеленый фонд»