Власти Гвардейска: активисты приняли за пожар сильное испарение на полигоне ТКО (фото) (видео)

Власти Гвардейска: активисты приняли за пожар сильное испарение на полигоне ТКО (фото) (видео)
Фото Виталия Руткаутаса
Все новости по теме: Экология

Никакого пожара на полигоне ТКО в Ельняках нет, за задымление активисты приняли сильное испарение. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» заявил в среду, 15 апреля, директор эксплуатирующего полигон муниципального предприятия «Радуга» Виталий Руткаускас.

«Там работает экскаватор, он «планирует полигон, формируя откосы, из-за этого идет испарение», — сказал он. По словам собеседника, экскаватор перекидывает часть отходов наверх, при этом температура внутри тела полигона составляет около 30 градусов, а температура воздуха — 5, отсюда такой сильный эффект, отметил Виталий Руткаускас. «Это плановые работы, которые ведутся ежедневно», — отметил он. В настоящее время никаких испарений нет, об том свидетельствуют оперативно сделанные фото, добавил директор МУПа.

Что касается информации экологов о том, что свалка фактически вышла за пределы отведенной ей территории, собеседник заявил, что они отнесли к полигону дорогу, обустроенную для обеспечения его пожарной безопасности.

Ранее общественная организация «Зеленый фонд» заявила о пожаре (задымлении) на территории полигона, было распространено соответствующее видео.

 
Фото, видео / Виталий Руткаускас

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