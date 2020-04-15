С 16 апреля ГИБДД начнёт массовые проверки справок на въездах в Калининград

С 16 апреля сотрудники Госавтоинспекции начнут проверять у водителей и пассажиров автотранспорта справки при въезде в Калининград и на выезде из города. Об этом сообщается в аккаунте областного управления ГИБДД в Instagram.



«В связи с этим возможны затруднения в движении. Пожалуйста, заранее планируйте время своей поездки. Без крайней необходимости не покидайте жилище. Не забывайте заблаговременно оформлять специальные справки», — говорится в публикации.

С четверга, 16 апреля, жителям Калининградской области необходимо будет документально подтверждать свой путь на работу. Соответствующий указ подписал губернатор Антон Алиханов. Помимо справки при себе нужно иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.