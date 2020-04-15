Автобаза правительства Калининградской области покупает автомобиль за 4,3 млн руб.

Автобаза правительства Калининградской области покупает автомобиль за 4,3 млн руб.
Виталий Невар / Новый Калининград

Автобаза правительства Калининградской области планирует приобрести автомобиль за 4 млн 366 тыс. рублей. Извещение было опубликовано 14 апреля на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, в легковом автомобиле длиной около 4,9 м и высотой 1,9 м должно быть три ряда кресел, общее число мест — 7. Новое транспортное средство должно быть оснащено дизельным двигателем мощностью не менее 140 л.с и автоматической коробкой передач. Госзаказчик желает, чтобы расход топлива был не более 6,7 л на 100 км.

В комплектацию должен входить, в том числе трехзонный климат-контроль с датчиком контроля качества воздуха.

Ранее в апреле стало известно, что правительство области намерено предоставить своей автобазе очередную субсидию на покупку новых автомобилей. Ее размер должен составить 17 млн 770 тыс. руб.

В 2019 году правительственная автобаза также получала из бюджета многомиллионные субсидии.

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