Алиханов предложил снимающим в Калининграде квартиры без договора заключить его

Алиханов предложил снимающим в Калининграде квартиры без договора заключить его
Антон Алиханов. Виталий Невар / Новый Калининрад
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В связи с ужесточением режима самоизоляции всем вышедшим на улицу придется показывать полиции справку с работы или паспорт с регистрацией. Тем, кто прописан в области, но снимает квартиру в Калининграде, Антон Алиханов предложил заключить договор с арендодателем. Предложение прозвучало на брифинге в среду, 15 апреля, передает корреспондент «Нового Калининграда»

Антон Алиханов предположил, что договоры не заключаются из-за желания уйти от налогов, при этом он считает, что от налогов уходит арендатор. «Я все понимаю, но считаю, что налоги надо платить всегда. Поэтому, если вы их раньше не платили, то у вас есть все возможности начать их платить — зарегистрировать договор аренды, подписать его, более того, полиция, если вы договор аренды подпишите со своим арендодателем, не будет спрашивать, платили вы налоги или нет», — сказал он. «Я, честно, говоря, и сам... У меня правда, арендный договор есть. Я налоги плачу», — сообщил губернатор.

По его словам, будет учитываться любой подтверждающий право проживания в том или ином месте документ, в том числе в электронном виде в виде фотографии. При этом «мы исходим из того, что штрафовать необязательно, можно делать, условно говоря, предупреждение и все», добавил Антон Алиханов.

Режим всеобщей самоизоляции ужесточается с четверга.

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