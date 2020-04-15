Власти: в карантин рыбакам разрешено выходить в море на маломерных судах по одному

В период режима самоизоляции рыбакам разрешается выходить в море и залив на маломерных судах по одному. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов на брифинге в среду, 15 апреля.



«Мы разрешаем эту деятельность, но исходим из того, что один человек находится на одном плавательном средстве. Это не какая-то большая компания, а один рыбак. То есть он может доехать на своём личном транспорте и выйти в море или в залив один на своём личном судне», — прокомментировал Алиханов.

Ранее губернатор сообщил, что власти внесли изменения в указ, по которому жители региона с 16 апреля должны документально подтверждать цель передвижения. Они касаются в том числе передвижения для целей рыбалки. В документе говорится, что использовать маломерные суда разрешается без пассажиров. Власти также разъяснили, как можно передвигаться на личных автомобилях и общественном транспорте.