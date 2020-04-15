Власти области запретили остановку междугородних автобусов у кладбищ на Пасху и Радоницу

Власти области запретили остановку междугородних автобусов у кладбищ на Пасху и Радоницу
Виталий Невар / Новый Калининград
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Министерство развития инфраструктуры региона распорядилось запретить остановку межмуниципальных автобусов у кладбищ 19 и 28 апреля. Соответствующий приказ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В частности, запрещено останавливаться у городского кладбища по Балтийскому шоссе (автобусы №№ 105, 106, 107, 205, 207), в пос. Цветково Гурьевского округа (автобусы №№ 146 и 146 К), у кладбища в пос. Сазоновка Гурьевского округа (автобус № 146), на остановках «Мемориал 1» и «Мемориал 2» (пос. Медведевка Гурьевского округа, автобусы №№ 114, 114 А, 116), на остановке «Кладбище» в пос. Малиновка (автобусы 114, 114 А, 116).

Запрет будет действовать с 6 часов утра до 22 часов 19 апреля (Пасха) и 28 апреля (Радоница).

Автовокзалу предписано билеты до этих остановочных пунктов в указанные дни не продавать.

Ранее стало известно, что кладбища региона на период религиозных праздников закрываются для посетителей. Причина — распространение коронавирусной инфекции.

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