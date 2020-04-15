Домик Коринта в Гвардейске рухнул в процессе реконструкции (фото)

Домик Коринта в Гвардейске рухнул в процессе реконструкции (фото)
Фото Марии Логиновой
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Памятник истории, дом, в котором жил известный художник Ловис Коринт, в Гвардейске обрушился в процессе реконструкции. Об этом сообщили очевидцы в группе «Ловис Коринт как национальное достояние» в Facebook.

Еще в начале марта стало известно, что памятник частично обрушился в ходе работ, но тогда основная часть здания все же стояла. Сейчас на фотографиях видно, что от домика остался только фундамент.

В региональной Службе охраны объектов культурного наследия корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили, что в курсе ситуации, сейчас работы на объекте приостановлены заказчиком и авторским надзором. «Планируется внесение изменений в проект», — отметили в службе.

Контракт на реконструкцию памятника выиграла компания ООО «Мириам», стоимость работ — 17,5 млн руб. Подробнее о памятнике и истории его реконструкции можно почитать тут.

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