Полиция: в день беседуем с тысячей калининградцев, вышедших на улицу

В Калининграде ежедневно полицейские проводят в среднем по тысяче профилактических бесед с горожанами, которых встречают на улице. Об этом в четверг, 16 апреля, в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» сообщил начальник управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции регионального УМВД Валерий Долгих.



По словам начальника управления, за день полицейские выносят до 100 официальных предупреждений физлицам, до 20 предупреждений — предприятиям. «Проведение профилактических бесед сотрудниками полиции — в целом более чем с 1000 людьми общаемся», — рассказал Долгих.

Как писал «Новый Калининград», во вторник, 14 апреля, в Калининградской области в отношении местных жителей было составлено всего 58 протоколов по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия). Санкции за данное правонарушение предусматривают штраф для физлиц от 15 до 40 тыс. рублей.