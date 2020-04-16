В регионе запустили сервис для работодателей по отчётам о выдаче справок

В регионе запустили сервис для работодателей по отчётам о выдаче справок
Виталий Невар / Новый Калининград
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На сайте областного правительства заработал сервис, который позволяет работодателям отправлять информацию о справках, выданных сотрудникам. Для этого требуется заполнить соответствующую форму.

«В ней необходимо указать наименование работодателя и основной вид деятельности, количество работников и выданных справок. Также следует перечислить, в каком объёме обеспечены сотрудники средствами индивидуальной защиты, в том числе медицинскими перчатками, халатами и масками, бахилами, распираторами, озонаторами, защитными очками, кожными антисептиками», — сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе областного правительства.

Все данные будут автоматически переданы в контролирующие ведомства и службы. «Если работодатель решит изменить число работников после направления письма, то необходимо форму заполнить заново», — уточнили в пресс-службе.

Ранее губернатор Антон Алиханов сообщил, что режим всеобщей самоизоляции в Калининградской области решили продлить до 26 апреля. С четверга, 16 апреля, жителям Калининградской области необходимо документально подтверждать свой путь на работу. Помимо справки при себе нужно иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Поездки на личном автотранспорте, как пояснил Антон Алиханов, не запрещены, «если не будет отдельных решений оперативного штаба».

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