В регионе запустили сервис для работодателей по отчётам о выдаче справок

На сайте областного правительства заработал сервис, который позволяет работодателям отправлять информацию о справках, выданных сотрудникам. Для этого требуется заполнить соответствующую форму.



«В ней необходимо указать наименование работодателя и основной вид деятельности, количество работников и выданных справок. Также следует перечислить, в каком объёме обеспечены сотрудники средствами индивидуальной защиты, в том числе медицинскими перчатками, халатами и масками, бахилами, распираторами, озонаторами, защитными очками, кожными антисептиками», — сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе областного правительства.

Все данные будут автоматически переданы в контролирующие ведомства и службы. «Если работодатель решит изменить число работников после направления письма, то необходимо форму заполнить заново», — уточнили в пресс-службе.