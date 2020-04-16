В Варшаве караул у могилы Неизвестного солдата начал нести службу в масках

Впервые в истории солдаты почётного караула у могилы Неизвестного солдата в Варшаве несут службу в медицинских масках. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщило командование гарнизона польской столицы, пишет Regnum.
С 20 марта из-за распространения коронавируса в Польше действует режим эпидемии. Власти республики приняли решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны и магазины, кроме продовольственных.В стране также ввели ограничения на передвижение людей. С четверга, 16 апреля, в Польше сделали обязательным ношение масок в общественных местах.
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