Правительство разрешило лечить COVID-19 незарегистрированным китайским препаратом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Национальному медицинскому исследовательскому центру кардиологии бесплатно передать организациям, которые лечат больных коронавирусом, незарегистрированные в РФ лекарства из Китая. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации, сообщает «Интерфакс».

Согласно документу, центр должен в 2020 году применять, хранить, распределять и передавать на безвозмездной основе незарегистрированный лекарственный препарат «Гидроксихлорохин» в количестве 68 600 упаковок. Лекарство было безвозмездно предоставлено компанией «Шанхай Фармасьютикалс Холдинг Ко» из Китая.

В документе отмечается, что таблетки должны быть переданы федеральным и частным медицинским организациям, которые оказывают помощь пациентам с подтверждённым диагнозом новой коронавирусной инфекции или с подозрением на неё в стационарных условиях.