Правительство разрешило лечить COVID-19 незарегистрированным китайским препаратом

Правительство разрешило лечить COVID-19 незарегистрированным китайским препаратом
Виталий Невар / Новый Калининград
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Национальному медицинскому исследовательскому центру кардиологии бесплатно передать организациям, которые лечат больных коронавирусом, незарегистрированные в РФ лекарства из Китая. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации, сообщает «Интерфакс».

Согласно документу, центр должен в 2020 году применять, хранить, распределять и передавать на безвозмездной основе незарегистрированный лекарственный препарат «Гидроксихлорохин» в количестве 68 600 упаковок. Лекарство было безвозмездно предоставлено компанией «Шанхай Фармасьютикалс Холдинг Ко» из Китая.

В документе отмечается, что таблетки должны быть переданы федеральным и частным медицинским организациям, которые оказывают помощь пациентам с подтверждённым диагнозом новой коронавирусной инфекции или с подозрением на неё в стационарных условиях.

При этом Росздравнадзору следует осуществлять мониторинг эффективности и безопасности этого лекарства. Как отмечает «Медуза», гидроксихлорохин используют при ревматоидном артрите и малярии. У препарата есть побочные эффекты.

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