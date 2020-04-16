Правительство разрешило лечить COVID-19 незарегистрированным китайским препаратом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Национальному медицинскому исследовательскому центру кардиологии бесплатно передать организациям, которые лечат больных коронавирусом, незарегистрированные в РФ лекарства из Китая. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации, сообщает «Интерфакс».
Согласно документу, центр должен в 2020 году применять, хранить, распределять и передавать на безвозмездной основе незарегистрированный лекарственный препарат «Гидроксихлорохин» в количестве 68 600 упаковок. Лекарство было безвозмездно предоставлено компанией «Шанхай Фармасьютикалс Холдинг Ко» из Китая.
В документе отмечается, что таблетки должны быть переданы федеральным и частным медицинским организациям, которые оказывают помощь пациентам с подтверждённым диагнозом новой коронавирусной инфекции или с подозрением на неё в стационарных условиях.При этом Росздравнадзору следует осуществлять мониторинг эффективности и безопасности этого лекарства. Как отмечает «Медуза», гидроксихлорохин используют при ревматоидном артрите и малярии. У препарата есть побочные эффекты.
Комментарии к событию