Число заболевших коронавирусом в Калининградской области превысило 100

За последние сутки в Калининградской области подтверждено 12 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших достигло 104. Такие данные приводит федеральный информационный центр по коронавирусу.

Число выздоровевших пациентов, у которых ранее был выявлен коронавирус, в регионе достигло 30 человек (плюс 2 за сутки). Такие данные приводит региональный штаб по контролю за новой инфекцией утром 17 апреля.



По информации штаба, на сегодняшний день в регионе обследовано на коронавирус 9 849 человек, под медицинским наблюдением находятся 754 человекa, в том числе 10 в обсерваторе на базе лагеря «Паруса надежды».