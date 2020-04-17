Генпрокуратура утвердила обвинение по делу об убийстве младенца в роддоме

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение неонатологу Элине Сушкевич и Елене Белой по делу об убийстве младенца в калининградском роддоме № 4. Об этом «Новому Калининграду» сообщил адвокат медика Андрей Золотухин.



По словам Золотухина, обвинительное заключение для ознакомления обвиняемым и их защите было вручено в пятницу, 17 апреля. В ближайшее время дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.

«Сегодня следователь и прокурор вручили мне обвинительное заключение, и это значит, что Генпрокуратура не видит замечаний и нарушений в действии СК и согласна с его позицией», — написала Элина Сушкевич на своей странице в Facebook.

Ранее стало известно, что расследование уголовного дела об убийстве младенца в калининградском роддоме № 4 завершено. Элине Сушкевич и Елене Белой были предъявлены обвинения в окончательной редакции.

Элина Сушкевич, работавшая неонатологом Регионального перинатального центра, была задержана в июне 2019 года по делу бывшего главврача калининградского роддома № 4 Елены Белой. По данным следствия, Елена Белая дала указания Элине Сушкевич, приехавшей в составе реанимационной бригады для оказания помощи ребенку и транспортировки в перинатальный центр, ввести недоношенному младенцу смертельную дозу препарата «Магния сульфат». По данным следствия, в результате этого ребенок скончался. Оба медика свою вину не признают.