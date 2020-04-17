Генпрокуратура утвердила обвинение по делу об убийстве младенца в роддоме

Генпрокуратура утвердила обвинение по делу об убийстве младенца в роддоме
Элина Сушкевич (в центре). Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: «Стоять? Смотреть? Молчать?»: неонатолог, обвиняемая в убийстве, о нестыковках в деле
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Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение неонатологу Элине Сушкевич и Елене Белой по делу об убийстве младенца в калининградском роддоме № 4. Об этом «Новому Калининграду» сообщил адвокат медика Андрей Золотухин.

По словам Золотухина, обвинительное заключение для ознакомления обвиняемым и их защите было вручено в пятницу, 17 апреля. В ближайшее время дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.

«Сегодня следователь и прокурор вручили мне обвинительное заключение, и это значит, что Генпрокуратура не видит замечаний и нарушений в действии СК и согласна с его позицией», — написала Элина Сушкевич на своей странице в Facebook.

Ранее стало известно, что расследование уголовного дела об убийстве младенца в калининградском роддоме № 4 завершено. Элине Сушкевич и Елене Белой были предъявлены обвинения в окончательной редакции.

Элина Сушкевич, работавшая неонатологом Регионального перинатального центра, была задержана в июне 2019 года по делу бывшего главврача калининградского роддома № 4 Елены Белой. По данным следствия, Елена Белая дала указания Элине Сушкевич, приехавшей в составе реанимационной бригады для оказания помощи ребенку и транспортировки в перинатальный центр, ввести недоношенному младенцу смертельную дозу препарата «Магния сульфат». По данным следствия, в результате этого ребенок скончался. Оба медика свою вину не признают. 

В поддержку Элины Сушкевич и Елены Белой, которая также находится под домашним арестом, выступило медицинское сообщество. Врачи назвали обвинение абсурдным и призвали к открытому расследованию уголовного дела.

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