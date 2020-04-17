Главное о коронавирусе в пятницу, 17 апреля

Главное о коронавирусе в пятницу, 17 апреля
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Нобелевский лауреат заявил о лабораторном происхождении коронавируса
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Количество случаев заболевания коронавирусом в Калининградской области превысило 100. В пятницу, 17 апреля, стало известно о ещё 12 заражённых. В их числе — два ребёнка в возрасте 7 и 13 лет, а также два дальнобойщика. Таким образом, всего в регионе подтверждено 104 случая заболевания, 30 человек выздоровели, один — скончался. По сведениям региональных властей, на сегодняшний день в тяжёлом состоянии находятся 10% пациентов.

В России количество заразившихся новым коронавирусом достигло 32 008. За сутки в стране подтвердилось 4069 случая заболевания. При этом за весь период распространения инфекции было зафиксировано 273 летальных исхода, 2590 человек выздоровели.

Из резервного фонда правительства Калининградской области на борьбу с коронавирусом в регионе решили выделить 500 миллионов рублей. Согласно постановлению, которое подписал губернатор Антон Алиханов, на эти деньги до 1 июля закупят 13 видов оборудования, а также медицинские изделия, индивидуальные средства защиты и расходные материалы. В общей сложности средства на дооснащение получат семь медицинских организаций в Калининграде и Гусеве.

Учебный год для учеников 1-8 классов школ Калининградской области закончится раньше. По словам министра образования региона Светланы Трусенёвой, это произойдет «ориентировочно к середине мая». Переводные экзамены в этом году отменят, а выпускники девятых классов будут сдавать только русский язык и математику. Порядок сдачи ЕГЭ для одиннадцатиклассников не изменился. Что касается высшего образования, то для студентов БФУ им. Канта планируют организовать летнюю сессию и защиту дипломов в дистанционном режиме. В университете не исключают и переноса начала учебного года.

В Калининградской области продлили запрет на все массовые мероприятия до 17 мая. В то же время в условиях карантина разрешили работать цветочным магазинам. О том, каким ещё организациям можно продолжать деятельность в период ограничений, введённых для борьбы с коронавирусом, читайте в обзоре «Нового Калининграда».


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