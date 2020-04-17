Калининградским монархистам из БАРС суд назначил до 8 лет колонии

В пятницу, 17 апреля, военный суд на выездном заседании в Балтийском флотском суде вынес приговоры четырем калининградским монархистам из «Балтийского авангарда русского сопротивления» (БАРС). Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на слова адвоката Михаила Уварова, сотрудничающего с «Агорой».



Александра Оршулевича приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима, Александра Мамаева и Игоря Иванова — к шести годам, Николаю Сенцову назначили три года колонии-поселения и освободили в зале суда с учетом срока, отбытого в СИЗО.

Оршулевича обвиняли в создании экстремистского сообщества (часть 1 статьи 282.1 УК), Мамаева и Иванова — в участии в этом сообществе (часть 2 статьи 282.1 УК). Сенцову вменяли только хранение оружия и взрывчатки (часть 1 статьи 222 УК, часть 1 статьи 222.1 УК).

Оршулевича, Мамаева и Иванова также признали виновными в публичных призывах к терроризму (статья 205.2 УК) и экстремизму (часть 1 статья 280 УК).

«Изначально следствие усматривало в БАРС экстремистское сообщество, затем ужесточило обвинение до террористического, а в начале апреля вновь вернулось к экстремистскому», — уточняет издание.

По версии ФСБ, они готовили в Калининградской области захват власти для последующего присоединения к Евросоюзу. Члены БАРС отрицали вину.

Организация «Балтийского авангарда русского сопротивления» (БАРС) была создана в 2008 году бывшим членом движения «Наши» Александром Оршулевичем. В уставе БАРС говорилось, что политический идеал организации — «православная самодержавная монархия во главе с Помазанником Божьим». Члены организации придерживались националистических взглядов и участвовали в «Русских маршах».