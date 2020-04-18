Роспотребнадзор — Лукашенко: эффективность тестов РФ на COVID-19 подтвердили в Китае

Роспотребнадзор — Лукашенко: эффективность тестов РФ на COVID-19 подтвердили в Китае
Виталий Невар / Новый Калининград
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Роспотребнадзор ответил на критику Александром Лукашенко российских тестов на коронавирус, заявив, что эти тесты во многом превосходят зарубежные аналоги и их эффективность была подтверждена в Китае. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным Роспотребнадзора, тесты «Вектора» выявляют минимальное количество чужеродного генетического материала и не дают перекрестных реакций с другими возбудителями.

«Высокая эффективность российских тестов была подтверждена успешно проведенными еще в начале февраля в Китае сравнительными испытаниями, которые продемонстрировали высокую специфичность и чувствительность разработанных в России диагностических наборов»,— заявили в ведомстве.

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее раскритиковал российские тест-системы, заявив, они дают много ошибочных результатов и что белорусские тест-системы эффективнее российских.


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