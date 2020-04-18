Трудовым мигрантам в РФ разрешили до 15 июня не платить за патенты из-за пандемии

Трудовым мигрантам в РФ разрешили до 15 июня не платить за патенты из-за пандемии
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Число умерших от коронавируса в Испании в субботу превысило 20 тысяч
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

В целях предупреждения распространения коронавируса президент Владимир Путин подписал указ, разрешающий мигрантам до 15 июня не платить за оформление трудового патента. Указ опубликован на официальном портале правовой информации, пишет РБК.

Согласно документу, в течение этого времени не будут учитываться сроки пребывания иностранцев, а следовательно, не сможет истечь срок действия документов, в том числе трудового патента. При этом в указе подчеркивается, что обязательным условием является выполнение работодателем установленных санитарно-эпидемиологических мер.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать (2)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter