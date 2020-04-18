Трудовым мигрантам в РФ разрешили до 15 июня не платить за патенты из-за пандемии

В целях предупреждения распространения коронавируса президент Владимир Путин подписал указ, разрешающий мигрантам до 15 июня не платить за оформление трудового патента. Указ опубликован на официальном портале правовой информации, пишет РБК.
Согласно документу, в течение этого времени не будут учитываться сроки пребывания иностранцев, а следовательно, не сможет истечь срок действия документов, в том числе трудового патента. При этом в указе подчеркивается, что обязательным условием является выполнение работодателем установленных санитарно-эпидемиологических мер.
В целях предупреждения распространения коронавируса президент Владимир Путин подписал указ, разрешающий мигрантам до 15 июня не платить за оформление трудового патента. Указ опубликован на официальном портале правовой информации, пишет РБК.
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