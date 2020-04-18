В Москве скончались 28 человек с коронавирусом, самому молодому было 30 лет

В Москве скончались 28 пациентов, у которых была подтверждена пневмония и получен положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает оперштаб.



Среди умерших — пациенты от 30 до 93 лет. Большинство имели сопутствующие заболевания. Среди них — гипертония, хронический бронхит, пиелонефрит, сахарный диабет. 30-летний мужчина страдал сахарным диабетом. У 37-летнего пациента установлен диагноз «пневмония с тотальным поражением левого легкого». Трое из скончавшихся находились на лечении в федеральной больнице. Еще один наблюдался в частной клинике.