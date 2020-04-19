Новых случаев коронавируса в доме престарелых в Черняховске пока не обнаружено

Новых случаев заболевания коронавирусной инфекции среди постояльцев и сотрудников социального центра «Теплый дом» в Черняховске за сутки не выявлено. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в воскресенье, 19 апреля, сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за коронавирусной инфекцией.

«Новых случаев заболевания коронавирусной инфекции среди постояльцев и сотрудников социального центра не выявлено. Противоэпидемические мероприятия продолжаются. Ситуация остаётся на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора, Министерства здравоохранения и Министерства социальной политики», — говорится в сообщении штаба.

После выявления коронавируса у одного из постояльцев центр был переведён на режим обсервации, постояльцы и персонал помещены под меднаблюдение. 23 человека с симптомами респираторных заболеваний изолированы и госпитализированы в инфекционный стационар. Все ранее работавшие сотрудники отстранены от работы, помещены в обсерватор и изоляцию по месту жительства. Набран новый штат сотрудников.

«Учреждение отмыто, дополнительно продезинфицировано, все, кто не был в контакте дополнительно приняли водные процедуры. На работу заступила новая смена сотрудников Принимаются все необходимые меры, в учреждении проживают граждане, входящие в группу риска», — отметили в штабе.