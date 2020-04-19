Путин заявил о «полном контроле» над ситуацией с коронавирусом

Путин заявил о «полном контроле» над ситуацией с коронавирусом
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Ситуация с пандемией коронавируса в России находится под контролем властей, заявил президент Владимир Путин в своем поздравлении православных с Пасхой. Об этом сообщает «Коммерсант».

"Все уровни власти работают ритмично, организованно, ответственно. Ситуация находится под полным контролем",— заявил президент.

Путин добавил, что сейчас у России есть все необходимое для борьбы с пандемией. "И для этого, как я уже не раз говорил, у нас все есть: здоровая, сильная экономика, научный потенциал, необходимая материальная и высокопрофессиональная база в сфере здравоохранения",— сказал он.

По последним данным, в стране подтверждены более 36 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них 6060 — за последние сутки. С начала пандемии зафиксирован 361 летальный исход, 48 — за сутки. Выздоровел 3291 заразившийся коронавирусом житель страны.


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