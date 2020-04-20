СК: пранкеры издеваются над педагогами и мешают дистанционному обучению

Следственный комитет пообещал проверять все сообщения о «деструктивном» поведении пользователей интернета в том, что касается дистанционного обучения. Соответствующее заявление официального представителя ведомства Светланы Петренко размещено на сайте СК РФ.



В СК подчеркивают, что в условиях распространения COVID-19 введенная форма дистанционного обучения — это единственно возможный и правильный на данный момент подход к освоению образовательной программы.

«Все чаще в сети стали появляться видеоролики о дистанционном обучении, в которых демонстрируются кадры издевательств и так называемые „пранки“ в отношении педагогов и преподавателей, — говорится в обращении. — Действия таких „горе-авторов“ препятствуют учебному процессу и свидетельствуют об отсутствии должного родительского контроля и неисполнении обязанностей по воспитанию своих детей».

В ведомстве отмечают, что подобные действия со стороны взрослых пользователей могут повлечь предусмотренную законом ответственность: «Следственный комитет России во взаимодействии с Министерством просвещения Российской Федерации намерен отслеживать в рамках осуществляемого мониторинга подобные деструктивные материалы для установления всех причастных к их распространению лиц и последующей правовой оценки их действий на предмет наличия признаков уголовно наказуемого деяния».