Мэрия: калининградцы «шептали» патрульным о том, что где-то работает кафе

Мэрия: калининградцы «шептали» патрульным о том, что где-то работает кафе
Виталий Невар / Новый Калининград
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Жители Калининграда активно сообщают представителям муниципальных властей и правоохранительных органов о том, что видели в городе работающую торговую точку или заведение общепита. Об этом в понедельник, 20 апреля, в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» заявил глава комитета муниципального контроля Евгений Чернышев.

«Калининградцы у нас — активный народ. Нам звонили и по телефону дежурных частей районных отделов полиции. Мы на базе комитета муниципального контроля создали ситуационный центр для того, чтобы обрабатывать обращения граждан и вести работу с предпринимательским сообществом. <...> Даже когда наши патрули передвигались по территории города, бывали случаи, когда сами граждане так тихонечко шептали нам о том, что, мол, вот там работает кафе, либо ресторан, либо тот, кому работать нельзя. Ну, или в целом обращали внимание наше с просьбой разобраться в ситуации — могут ли работать те или иные объекты либо нет», — рассказал Чернышев.

По словам чиновника, благодаря такой «бдительности» калининградцев, патрули регулярно выезжали на проверки «по обращениям граждан». «Справедливости ради надо отметить, что зачастую, те обращения, которые к нам поступали — там могли работать предприниматели. Но лучше лишний раз мы проверим, чем будет допущено какое-то массовое заражение», — подчеркнул Чернышев.

Как ранее писал «Новый Калининград», в областном центре муниципальные патрули приостановили работу уже более 60-ти объектов предпринимательской деятельности.

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