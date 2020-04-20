ГИБДД призывает калининградских мотоциклистов не ездить в период самоизоляции

Госавтоинспекция призывает мотоциклистов в Калининградской области оставаться дома в период режима самоизоляции. По сведениям полиции, за прошедшую неделю в регионе привлекли к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения 12 водителей двухколёсного транспорта.
«В ГИБДД надеются, что калининградские мотоциклисты будут соблюдать введённые в регионе ограничения и отложат поездки до отмены режима самоизоляции», — сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе областного УМВД.Стоит отметить, что с начала года в Калининградской области произошло три аварии с участием мотоциклистов, в которых один человек погиб и два — пострадали. За весь период в регионе привлекли к ответственности свыше ста человек. Основными нарушениями стали управление транспортным средством в отсутствие у водителя необходимой категории, движение на незастрахованном мотоцикле и превышение скорости.
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