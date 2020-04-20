Часть прилетевших в «Храброво» пассажиров улетела обратно, узнав о самоизоляции

Часть пассажиров авиарейсов, прилетевших в калининградский аэропорт «Храброво» в понедельник, 20 апреля, улетела назад, узнав о необходимости самоизолироваться на две недели. Об этом «Новому Калининграду» рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.



Количество купивших билеты на обратные рейсы, а также число пассажиров, направленных по прилету в обсерватор, в оперштабе не уточнили.

Норма, согласно которой все прилетающие в Калининградскую область должны на две недели самоизолироваться дома либо в обсерваторе, вступила в силу с понедельника, 20 апреля. Этот режим будет действовать до воскресенья, 17 мая.