Часть прилетевших в «Храброво» пассажиров улетела обратно, узнав о самоизоляции

Часть прилетевших в «Храброво» пассажиров улетела обратно, узнав о самоизоляции
Виталий Невар / Новый Калининград
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Часть пассажиров авиарейсов, прилетевших в калининградский аэропорт «Храброво» в понедельник, 20 апреля, улетела назад, узнав о необходимости самоизолироваться на две недели. Об этом «Новому Калининграду» рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Количество купивших билеты на обратные рейсы, а также число пассажиров, направленных по прилету в обсерватор, в оперштабе не уточнили.

Норма, согласно которой все прилетающие в Калининградскую область должны на две недели самоизолироваться дома либо в обсерваторе, вступила в силу с понедельника, 20 апреля. Этот режим будет действовать до воскресенья, 17 мая.

В настоящее время авиасообщение между Калининградом и другими городами России сокращено до минимума. В день «Храброво» принимает не более восьми рейсов.

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