Главное о коронавирусе в понедельник, 20 апреля

Главное о коронавирусе в понедельник, 20 апреля
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Власти намерены обязать врачей, работающих с коронавирусом, жить в гостиницах
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

В Калининградской области выявлено 12 новых инфицированных, теперь их 138. В России накануне был поставлен рекорд заболеваемости — 6060 случаев за сутки. В понедельник это было 4268 случаев. Всего в стране сейчас 47121 заболевший, и по этому показателю мы вошли в десятку государств с самым большим числом инфицированных коронавирусом (данные Johns Hopkins University). В стране сейчас 285 очагов заболеваемости, власти ожидают, что московская ситуация начнет повторяться в регионах через две-три недели.

В регионе начали начислять «коронавирусные» довыплаты безработным в размере 10 тыс. рублей. Между тем, Госдума проголосовала за освобождение от налога на прибыль, НДФЛ и соцвзносов субсидий на компенсацию части зарплат сотрудникам пострадавших компаний малого и среднего бизнеса. А в Калининграде состоялся пикет сотрудников сотрудников швейного предприятия, которое остановилось из-за коронавирусных мер и не смогло выплатить всю арендную плату — в ответ арендодатель отключил электроэнергию.

В понедельник стала действовать норма об обязательной 14-дневной самоизоляции для всех прилетевших в «Храброво». В итоге часть пассажиров, которая была не в курсе, развернулась и отправилась обратно. При этом авиасообщение региона с «большой» Россией и так сокращено до минимума. Меж тем, президент Чехии Милош Земан предложил продлить запрет на выезд граждан за рубеж на год, чтобы не допустить новой вспышки коронавируса. А российские СМИ сообщают, что в Кремле намерены продлить режим всеобщей самоизоляции до конца майских праздников — либо до 1 июня. Во Владикавказе протестуют уже сейчас.

За выходные за нарушение режима самоизоляции в регионе штрафовали 19 человек. Было вынесено несколько тысяч устных предупреждений. А с начала действия «карантинных» мер в Калининграде заставили закрыться более 60 магазинчиков, салонов и павильонов, которые пытались работать, нарушая запрет. Сейчас ГИБДД призывает не нарушать режим мотоциклистов: за неделю задержали и оштрафовали 12 из них. Как объясняют в Госавтоинспекции, сейчас там имеют право остановить любого водителя и поинтересоваться, куда он направляется.

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