Источник: офис врачей общей практики в Чкаловске закрыт из-за коронавируса

Офис врачей общей практики в Чкаловске в настоящее время закрыт из-за коронавируса. По данным источника «Нового Калининграда», у одного из работающих там медиков выявили COVID-19.



Как сообщил источник, всех пациентов, которые посещали офис перед закрытием, отправили на карантин — это десятки человек. По его информации, речь о событиях 10-дневной давности. Побывавшие в медучреждении по ул. Мира пациенты вынуждены изолироваться либо в одиночку, либо с родными — с полным запретом покидать пределы квартиры.

В областном оперативном штабе данную информацию «Новому Калининграду» прокомментировать не смогли.



В поликлинике горбольницы № 3 на ул. Генделя информацию о том, что офис врачей общей практики в Чкаловске закрыт, подтверждают. Всем, кто там обслуживался, советуют обращаться в «головную» поликлинику на ул. Генделя.

Напомним, это не первый случай, связанный с инфицированием медработников в регионе. Ранее коронавирус был выявлен у врача-педиатра, принимавшего пациентов в филиале № 2 (по ул. Леонова) детской поликлиники № 6. Также инфекцию обнаружили у администратора частной медклиники «Виомар» в Гурьевске, которая продолжала работать, несмотря на запрет. Пациентов этого медучреждения губернатор Антон Алиханов назвал «потенциальными убийцами» своих «мам, пап и всех остальных».



