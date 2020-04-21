Алиханов отчитался Путину о создании дополнительных коек для больных с коронавирусом

Алиханов отчитался Путину о создании дополнительных коек для больных с коронавирусом
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Алиханов рассказал, сколько в Калининграде аппаратов ИВЛ для больных коронавирусом
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В Калининградской области развернули 707 дополнительных специализированных коек в четырёх медучреждениях для больных с коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов во время беседы с президентом Владимиром Путиным по видеосвязи во вторник, 21 апреля.

«Мы уже развернули сейчас 707 коек в четырёх медицинских организациях при нормативе федерального министерства здравоохранения в 507. То есть мы уже идём с опережением по количеству коек и будем наращивать эту цифру. Ориентируемся на необходимость двукратного превышения вот этого норматива», — сказал Алиханов.

Ранее Минфин перечислил регионам дополнительно 32,408 миллиарда рублей на оснащение и модернизацию коечного фонда. Деньги выделили по распоряжению правительства в рамках мер по борьбе с пандемией коронавируса COVID-19.

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