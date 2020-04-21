Алиханов рассказал, сколько в Калининграде аппаратов ИВЛ для больных коронавирусом

Алиханов рассказал, сколько в Калининграде аппаратов ИВЛ для больных коронавирусом
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Губернатор о заболеваемости коронавирусом: ситуация сильно ухудшаться не должна
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отчитался президенту России Владимиру Путину о числе аппаратов ИВЛ для больных коронавирусом. По его словам, в медучреждениях для больных инфекцией есть 54 аппарата.

«Ещё 18 аппаратов находятся в других медицинских организациях, которые могут в течение 8-10 часов быть перенеправлены в необходимые медицинские организации», — сообщил он во время видеоконференции с президентом.

Алиханов добавил, что в ближайшее время ожидается поставка ещё 5 аппаратов ИВЛ за счёт регионального бюджета. Также до конца апреля регион должен получить 8 аппаратов по программе министерства промышленности и торговли за счёт федерального бюджета.

В конце марта губернатор говорил, что Калининградская область обеспечена аппаратами искусственной вентиляции лёгких лучше чем Ломбардия. Всего, по его словам, в области чуть менее 200 аппаратов ИВЛ.

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