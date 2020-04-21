Губернатор о заболеваемости коронавирусом: ситуация сильно ухудшаться не должна

Губернатор о заболеваемости коронавирусом: ситуация сильно ухудшаться не должна
Антон Алиханов. Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Губернатор: средствами индивидуальной защиты мы обеспечены чуть больше чем на 10 дней
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Власти региона контролируют ситуацию с распространением коронавируса и рассчитывают, что обстановка существенно не ухудшится. Об этом заявил губернатор области Антон Алиханов во время беседы с президентом Владимиром Путиным, которая проходила в режиме видеосвязи во вторник, 21 апреля.

«Владимир Владимирович, в целом ситуация контролируемая. У нас уже готов план постепенного открытия других секторов экономики по мере того, как ситуация будет развиваться. Мы не хотим торопиться с этим, дабы не допустить взрывного роста заболевших, но тем не менее, исходя из ситуации, которая будет складываться с заболеванием, будем принимать решение об ослаблении этого режима. Надеюсь, что ситуация сильно ухудшаться уже не должна», — сказал Алиханов.

По состоянию на 21 апреля в Калининградской области выявлено 144 случая заражения коронавирусом. От инфекции скончался один человек, 42 пациента выздоровели. По словам Антона Алиханова, в четырёх медучреждениях региона развернули 707 дополнительных специализированных коек. Их количество планируют увеличивать.

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