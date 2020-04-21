Патриарх Кирилл попросил отсрочку по коммунальным платежам для РПЦ

Премьер-министра Михаила Мишустина попросили отсрочить выплаты коммунальных платежей для церковных учреждений. С соответствующим письмом к главе кабмина обратился Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщило РБК со ссылкой на документ.
Причина отсрочки — снижение пожертвований прихожан в условиях пандемии коронавируса COVID-19.
«Прошу вас рассмотреть вопрос о предоставлении религиозным организациям отсрочки оплаты коммунальных платежей на срок до отмены ограничительных мер и возобновления полноценной работы церквей и монастырей»,— написал патриарх.
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