РБК: Верховный суд советует не штрафовать россиян, которые далеко отходят от дома

РБК: Верховный суд советует не штрафовать россиян, которые далеко отходят от дома
Фото / Новый Калининград
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Верховный суд России (ВС) пришел к выводу, что россияне, которые далеко отошли от дома без веской причины, не должны штрафоваться за нарушение эпидемиологических норм. Об этом пишет РБК.

Из разъяснений ВС, следует, что суды не должны наказывать по ст. 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) людей, которые отошли от места проживания слишком далеко или находились на улице без веской причины, но не были поставлены на учет как инфицированные коронавирусом или контактировавшие с больными.

ВС также считает что к административной ответственности следует привлекать людей с подозрением на коронавирусную инфекцию, лиц, прибывших в Россию из эпидемически неблагополучного государства, и тех, кто контактировал с заболевшими или теми, у кого подозрение на COVID-19.

Часть 2 ст. 6.3 КоАП, по которой суды до сих пор квалифицировали нарушения самоизоляции, предполагает наказание для граждан до 40 тыс. руб., для должностных лиц или ИП — до 150 тыс., для юрлиц — до полумиллиона рублей. Для ИП и юрлиц также предусмотрена административная приостановка деятельности на срок до 90 дней.

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