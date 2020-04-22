Алиханов написал в Instagram про общение с Путиным и запретил это комментировать

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отключил возможность комментировать свою публикацию в Instagram про онлайн-конференцию с президентом РФ Владимиром Путиным. Она была размещена на странице Алиханова вечером 21 апреля.

«Доложил президенту о готовности медицинской системы к работе в складывающихся условиях, мерах поддержки экономики и населения, а также планах по постепенному сокращению ограничений (с учетом наращивания медицинских возможностей)», — сообщается в публикации Алиханова.

Он сообщил, что президент поддержал сохранение механизма субсидий для калининградских компаний и финансирование новой госпрограммы с 2022 года. За два года глава области пообещал подготовить «необходимую проектную документацию на планируемые к строительству объекты здравоохранения, мелиорации и берегоукрепления».