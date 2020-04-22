Среди новых заболевших коронавирусом в Калининградской области трое — дети

Среди новых заболевших коронавирусом в Калининградской области трое — дети
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: За сутки выписали еще троих переболевших коронавирусом калининградцев
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Трое из 19 новых пациентов, у которых выявили коронавирус в регионе, — дети в возрасте до 14 лет. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в областном оперштабе.

Среди заболевших также два человека 18-29 лет, девять — в возрасте 30-50 лет, три — от 50 до 65-ти, два — старше 65-ти. У девяти жителей региона болезнь выявили при обследовании из-за контрактирования с ранее заражёнными. Ещё девять человек обратились за медпомощью в связи повышением температуры, появлением болей в горле и затруднённого дыхания. «У одного при обращении за медицинской помощью диагностирована пневмония», — отметили в оперштабе.

Всех заражённых госпитализировали в больницы. «Определён круг общавшихся с ними из числа близкого контакта по семье, работе, нахождения в медицинской организации, им назначено обследование в условиях изоляции по месту жительства», — добавили в штабе.

По состоянию на 22 апреля в Калининградской области подтверждено 163 случая заражения коронавирусом. Согласно официальным данным, один человек скончался, 45 пациентов выздоровели.


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