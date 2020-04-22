Количество случаев заражения коронавирусом в Польше превысило 10 тысяч

По состоянию на 22 апреля количество случаев заражения коронавирусом в Польше достигло 10 034. Как сообщает издание Rzeczpospolita, от инфекции в соседней республике скончалось 404 человека, 1513 пациентов выздоровели.



С 20 марта из-за распространения коронавируса в Польше действует режим эпидемии. Власти республики приняли решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны и магазины, кроме продовольственных.

В стране также ввели ограничения на передвижение людей. С 16 апреля власти сделали обязательным ношение масок в общественных местах.