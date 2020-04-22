На перевозку пассажиров из «Храброво» в обсерватор выделяют миллион рублей

На перевозку пассажиров из «Храброво» в обсерватор выделяют миллион рублей
Виталий Невар / Новый Калининград
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Власти выделяют один миллион рублей на перевозку пассажиров из аэропорта «Храброво» к месту обсервации. Деньги на эти цели направят из резервного фонда правительства Калининградской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Антон Алиханов, документ опубликован на портале правовой информации.

Региональное министерство развития инфраструктуры должно организовать ежедневные перевозки тремя автобусами большого класса. Заказные рейсы будут выполнять до 17 мая.

Из-за ситуации с распространением коронавируса с понедельника, 20 апреля, все прилетающие в Калининградскую область обязаны самоизолироваться на две недели. Такой режим в регионе ввели до 17 мая.

Как сообщал Антон Алиханов, пассажиров, у которых нет собственного жилья для самоизоляции, будут направлять в обсерватор. Соответствующие условия планируют создать в нескольких гостиницах.

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