Главное о коронавирусе в среду, 22 апреля

В Калининградской области подтвердили сразу 19 новых случаев коронавируса. Среди заболевших — трое детей, два человека 18-29 лет, девять — в возрасте 30-50 лет, три — от 50 до 65-ти, два — старше 65-ти. У одного из заразившихся развилась пневмония. Общее число заболевших в области достигло 163 человек, 45 выздоровели и один умер. Всего по состоянию на 22 апреля в России зарегистрировано 57 999 случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 513 летальных исходов, выздоровели 4420 человек.

Россия заняла второе место в мире по темпам прироста числа инфицированных. В нашей стране за сутки зарегистрировано 5236 новых случаев. В США — более 800 тысяч случаев, за время эпидемии в этой стране заболели уже 819 164, из них 45 340 человек — умерли. Соединенные штаты запрещают въезд в страну по рабочим визам и приостанавливают выдачу грин-карт. Запрет будет действовать минимум 60 дней, власти страны рассчитывают, что это позволит сохранить рабочие места американцев в условиях пандемии.

Еще 21 субъект Российской Федерации вводит цифровые пропуска. Калининградской области в списке пока нет. Федеральная платформа позволяет работодателям подавать через портал госуслуг списки сотрудников для получения пропусков. После проверки и одобрения заявки работодателя со стороны региона формируются постоянные цифровые пропуска в виде QR-кодов. Такая система уже действует в Москве, мэр столицы Сергей Собянин в среду, предложил распространить эту практику на всю Россию.

В испанском порту Лас-Пальмас застряли 100 моряков из Калининграда, а также порядка 70 человек из других регионов России. При этом крюинговые компании, которые отправляли их в море, смогли договориться с авиакомпанией о вывозном рейсе. Но авиаперевозчик, ссылаясь на существующие требования, запросил от крюинга официальные письма от региональных властей, что они готовы взять на себя ответственность и принять жителей в условиях мер по борьбе с коронавирусом. Однако местные власти говорят, что федеральное законодательство позволяет авиакомпании выполнить вывозной рейс и отказываются давать такой документ.



В Калининградской области начала работать горячая линия по вопросам помощи в период распространения коронавируса (8 (800) 201-39-00). Сервис объединил в себе все существующие в регионе горячие линии. В сложной финансовой и жизненной ситуации в области уже оказались сотни, если не тысячи людей. «Новый Калининград» публикует истории своих читателей.