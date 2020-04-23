В сквере Королевы Луизы в Зеленоградске устанавливают сцену (эскиз)

В сквере Королевы Луизы в Зеленоградске устанавливают сцену (эскиз)
Эскиз с сайта администрации Зеленоградского ГО
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В сквере Королевы Луизы в Зеленоградске собираются установить сцену. Об этом на своем сайте сообщает местная администрация. Конкурсные процедуры по выбору компании, которая изготовит и установит конструкцию, уже прошли, стоимость работ составляет 815,9 тыс. рублей. Срок исполнения контракта — 14 дней.

Сквер Королевы Луизы в прошлом году реконструировали в рамках программы «Комфортной городской среды». Здесь появились дорожки из плитки, освещение и скамейки, установлены деревянные лавки-качели. Стоимость благоустройства составила 3,1 миллиона рублей.


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